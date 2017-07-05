МЧС: на Москву надвигается мощная гроза
5 июля 2017, 19:41 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В ближайший час погода в Москве резко испортится и столицу накроет сильнейшая гроза и ветер, сообщает ГУ МЧС. Москву ожидает сильный дождь и ветер. Жителей и гостей столицы призывают быть осторожнее.
Сильный дождь с грозой и сильный ветер с порывами до 17 м/с -такая погода ждет москвичей этим вечером, сообщает сайт ГУ МЧС.
Спасатели просят москвичей и гостей города быть крайне осторожными. Непогода принесет не только дождь, грозу и ветер, но и похолодание грядущей ночью. Весь день 6 июля в Москве будет пасмурным и дождливым, а температура воздуха не поднимется выше +18.
Ранее «Аргументы недели» сообщали о буре в Москве, которая унесла жизни одиннадцати человек.