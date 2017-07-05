Владимир Путин приказал проверить тарифы страховых компаний

Проверку тарифной сетки абсолютно всех страховых компаний проведут надзорные органы России до 1 февраля 2018 года. Таково поручение президента России Владимира Путина российскому правительству.

Проверка тарифов страховщиков будет проведена Центробанком РФ и кабинетом министров России, пишут «Известия».

Глава государства поручил правительству проверить тарифную политику страховщиков на предмет ее обоснованности и адекватности уровню страховых рисков. Путин сказал, что основное внимание проверяющих должно быть обращено на состояние конкурентной среды на рынке страхования за счет потенциала, который имеет ФАС.

До сентября грядущего года будет разработана единая база данных действующих договоров страхования имущества граждан и юридических лиц от рисков и различных ЧС.