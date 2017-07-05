В Белой Калитве Ростовской области на акцию протеста вышли бывшие работники предприятия-банкрота "ОптиФуд". Крупное сельхозобъединение развалилось пять лет назад, сотрудников сократили без каких-либо социальных выплат. У людей на руках есть решения суда, по которым руководство компании обязано возместить им ущерб, но ни одно из постановлений не было выполнено, сообщает ОТР.



Акция протеста получилась несанкционированной, городская администрация предложила работникам "ОптиФуда" митинговать за пределами города вместо площади Металлургов.

Под предлогом, что на заявленной площадке идут работы по благоустройству, а в ближайшем универмаге распродажа. Запрет правоохранителей митингующие обошли, выстроились вдоль центральной улицы, чтобы получились одиночные пикеты. Люди требуют погасить им долги по увольнению. "ОптиФуд" обанкротился и отправил своих работников за ворота без выходных пособий. Речь идет о сумме 59 миллионов рублей для 475 человек. На каждого от 20 до 300 тысяч.



Марина Бирюкова, председатель инициативной группы: "Уволили без социальных выплат положенных, то есть без выходного пособия. Сюда же включались детские пособия, сюда же включались по больничным листам, по декретным, ничего не было выплачено, то есть там уже идут отдельные фонды и отдельные статьи".







Областная власть предлагает такой вариант решения проблемы - тем работникам, у кого задолженность до 20 тысяч, выписать матпомощь, для расчета с остальными найти благотворителя. Имущество предприятия-банкрота было реализовано на аукционе, вырученные 14 миллионов рублей пошли в счёт уплаты налогов, возврата кредитов и прочих долгов "ОптиФуда". На социальные выплаты рабочим денег не осталось.

Протестующие в Белой Калитве выбрали тактику горняков Гуково - это ежедневные одиночные и групповые пикеты, если понадобится, голодовки, а ближайший митинг заявлен уже на 8 июля.

