В Кирове на фестивале «Гринландия» представят ожившие страницы истории

В субботу, 22 июля, на поляне в Башарово откроется интерактивный музей.

До самого грандиозного события кировского лета — фестиваля «Гринландия», организатором и идейным вдохновителем которой является депутат Государственной Думы РФ Олег Валенчук, — остается всего две недели.

Оргкомитет продолжает приоткрывать завесу тайны и рассказывать о тех сюрпризах, которые будут ждать гостей и участников фестиваля.

Впервые на «Гринландии» откроется музей, в котором каждый гость сможет познакомиться с историей фестиваля, узнать о традициях «Гринландии», о том, кем и когда был написан гимн фестиваля, и о многих других интересных событиях.

Экспонаты для него собирались буквально по крупицам. Их бережно сохранили в своих архивах те, кто стоял у истоков фестиваля. Артефакты для выставки предоставили Николай Пасынков, Валентина Фалолеева, Сергей Ворончихин, Ольга Гусарова и другие поклонники бардовской песни. В их коллекциях сохранились газетные вырезки, афиши, черно-белые фото, значки и бейджи с фестивалей, проходивших в 80-90-е годы.









Поучаствовал в проекте музей Александра Грина.

— Мы давно и плодотворно сотрудничаем с фестивалем авторской песни, — рассказывает Анна Хлыбова, экскурсовод музея Грина. — И нам очень приятно, что сказочная страна, воспетая Грином, появилась именно на нашей вятской земле, где родился и вырос знаменитый писатель-неоромантик, создавший в искусстве XX века свой особый, неповторимый художественный мир. Двери нашего музея круглый год открыты для кировчан и гостей города, но с 21 по 23 июля все желающие смогут увидеть часть нашей экспозиции на фестивальной поляне.

Площадки выставки расскажут посетителям о целой эпохе или одном историческом событии. Каждый тематический стенд дает возможность перенестись в прошлое, увидеть, как жили раньше гринландцы, из чего состоял их быт. А кто-то, возможно, сможет отыскать и самого себя на пожелтевших от времени фотоснимках. В течение всего дня в Музее истории Гринландии будут проходить мастер-классы и творческие встречи. Юлия Зиганшина научит работать с поэтическим текстом в исполнении песни, на мастер-классе Николая Массальского речь пойдет о возможностях человеческого голоса, об игре с ним и целительных способностях. Участники музыкального коллектива «Баклуши-Beat» расскажут, как оценить самого себя и чем измеряется успех. Еще один мастер-класс от Александра Щербины «Пафос как противоположность искренности» будет посвящен авторской интонации: что это, зачем это, и где искать?

Не менее интересной и насыщенной обещает быть и творческая встреча творца, чья музыка любима миллионами людей в разных уголках России и за ее пределами, Андрея Козловского «Кому, когда и зачем нужны ноты?»









Всего же в программе работы музея запланировано более 10 мастер-классов и творческих встреч.