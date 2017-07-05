Взять с населения

С 1 июля в Волгоградской области значительно выросла плата за услуги ЖКХ и электроэнергию. Это мы поймем, получив платежки в августе.

Стоимость кубометра холодной воды для жителей Волгограда составит 21,44 руб. Одна гигакалория тепловой энергии обойдется 1777,6 руб. Плата за водоотведение повысится до 13,87 руб. за кубический метр.

Напомним, что новые тарифы были утверждены комитетом тарифного регулирования Волгоградской области. А перед этим прошли все ступеньки чиновничьей лестницы: с инициативой об увеличении платы за коммунальные услуги к губернатору Андрею Бочарову обратились депутатов Волгоградской городской думы. Попросили поднять планку по максимальному тарифу – увеличив сразу на 9,8 %.

Кроме того, с 1 июля в областном центре начнут действовать новые тарифы на электроэнергию, согласно которым стоимость киловатт-часа вырастет на 4,15%. По одноставочному тарифу горожане, юридические лица и приравненные к ним категории потребителей будут платить по 4,02 руб. за кВт/ч вместо нынешних 3,86. Владельцы электроплит и (или) электроотопительных установок, жители сельских населенных пунктов и приравненные к ним категории – 2,81 руб. за кВт/ч вместо 2,7.

Другого пути, как вывести из банкротства организации жилищно-коммунального комплекса и минимизировать аварии, депутаты не придумали. Повышение тарифов так же объяснили в духе лозунгов КПСС – «сохранением и повышением надежности и качества оказываемых населению коммунальных услуг, а также с учетом необходимости модернизации и реконструкции оборудования и сетей».