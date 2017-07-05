Бесконфликтные светофоры ставят в Волгограде

Об установке новых светофоров на дорогах Волгограда сообщает пресс-служба администрации Волгограда.

Новый светофор появится на пересечении улиц им. Рокоссовского и Скосырева. С 18 июля он начнет работать. По мнению чиновников, это поможет предотвратить заторы транспорта, поворачивающего налево на улицу Скосырева и снизить аварийность на этом участке.

Также новые светофоры появятся еще на двух перекрестках: улицы 40 лет ВЛКСМ с улицей Мачтозаводской в Красноармейском и пересечении проспекта Металлургов с улицей Таращанцев в Краснооктябрьском районе.

Сейчас в городе идет установка светофорных объектов с обратным отсчетом времени и дополнительной секцией поворота. Такие светофоры позволяют предотвратить конфликтные ситуации при повороте налево.

Новые регулировсщики движения установлены на перекрестках ул. Череповецкая - ул. Елецкая, пр. Ленина - ул. Бакинская, пр. Университетский - ул. Казахская, ул. Пархоменко - ул. Хиросимы, ул. Череповецкая - ул. Ростовская, ул. Коммунистическая, пр. Героев Сталинграда на повороте на «Судоверфь».