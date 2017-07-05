В ликвидации последствий ЧС спасателям поможет Церковь

Русская православная церковь (РПЦ) и МЧС РФ 5 июля подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. РПЦ будет участвовать в ликвидации последствий различных катастроф.

Задачи у Русской Православной Церкви в помощи МЧС при ликвидации последствий ЧС будет состоять в гуманитарной помощи пострадавшим от различных чрезвычайных ситуаций.

Служители РПЦ станут оказывать духовную поддержку сотрудникам МЧС России и членам их семей, а также кадетам, курсантам, слушателям и студентам ведомственных образовательных учреждений.

В зонах стихийных бедствий РПЦ станет организовывать походные храмы, при которых будут работать сестры милосердия для помощи населению.