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В ликвидации последствий ЧС спасателям поможет Церковь

5 июля 2017, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

В ликвидации последствий ЧС спасателям поможет Церковь
globallookpress.com

Русская православная церковь (РПЦ) и МЧС РФ 5 июля подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. РПЦ будет участвовать в ликвидации последствий различных катастроф.

Задачи у Русской Православной Церкви в помощи МЧС при ликвидации последствий ЧС будет состоять в гуманитарной помощи пострадавшим от различных чрезвычайных ситуаций.

Служители РПЦ станут оказывать духовную поддержку сотрудникам МЧС России и членам их семей, а также кадетам, курсантам, слушателям и студентам ведомственных образовательных учреждений.

В зонах стихийных бедствий РПЦ станет организовывать походные храмы, при которых будут работать сестры милосердия для помощи населению. 

 

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