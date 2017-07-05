В Крыму раскрыли тайну подсчета туристов

Председатель комитета Госсовет РК по санаторному комплексу и туризму Алексей ЧЕРНЯК разъяснил тонкости ведения в республике подсчета туристов.

В комментарии «Аргументам недели – Крым» в рамках проекта «АН-люди» ЧЕРНЯК рассказал, что власти четко понимают, кто такой турист. Те, кто приезжает в Крым на один день по работе, например, таковыми не считаются. К отдыхающим относят исключительно тех, кто посетил республику с целью оздоровления, лечения и отдыха, пишет "АН-Крым".

«Мы собираем информацию с каждого муниципального образования, с гостиниц. Выясняем какое количество отдыхающих у них. Есть еще один метод – это компании связи. Всегда видно, когда человек переезжает из одного региона в другой», – пояснил ЧЕРНЯК.

Он подчеркнул, что стопроцентной методики подсчета туристов в Крыму нет, а погрешность составляет около 10%.