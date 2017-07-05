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Защита архитектора

Зачем профессиональное сообщество предлагает полностью поменять «Закон об архитектурной деятельности»

5 июля 2017, 19:27 [«Аргументы Недели», Аркадий АПУМЧИК ]

Защита архитектора

В настоящее время в России ударными темпами идёт работа над подготовкой новой редакции «Закона об архитектурной деятельности». Казалось бы, строительный комплекс страны работает, невзирая на экономический кризис, города разрастаются, и всё больше россиян получают возможность, пусть и не без труда, но улучшить свои жилищные условия. Почему вдруг возникла необходимость в очередной раз менять действующее законодательство? Однако профессионалы заявляют, что не всё так просто.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ закон № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» был принят в далёком 1995 году, а последние крупные изменения в документ вносились в 2011 году. С тех пор в работе российских инженеров-проектировщиков в строительной отрасли поменялось многое. Прежде всего, эксперты отмечают, что произошло резкое снижение статуса архитектора в общей системе архитектурно-градостроительной деятельности. Одновременно урезались полномочия главных архитекторов в городах и муниципалитетах. Лоббистский потенциал крупных девелопинговых компаний и государственный курс на снижение административных барьеров привёл к тому, что правила игры стали во многом диктовать те, кто вкладывает деньги – застройщики и инвесторы. Архитекторы, ГИПы и ГАПы рассматривались заказчиком как исполнители их «хотелок», а нормы градостроительного законодательства, как неудобные препятствия, которые можно и нужно обходить.

В итоге архитекторы, например, были отстранены от приёмки готового объекта – их полномочия полностью взял на себя заказчик. Также архитекторов отодвинули от формирования градостроительной политики городской среды в целом – за них решения принимают городские власти и отчасти сами горожане через процедуру общественных слушаний. В существующем «Законе об архитектурной деятельности» изначально слабо оговорена роль архитектора в формировании облика населённого пункта. Например, нужен ли архитектор при постройке дачного домика? Наверное, нет. А если «домик» имеет 2-3 этажа и площадь более 100 квадратов? Чётко прописанные нормативы на этот счёт в законодательстве отсутствуют, что, в свою очередь, открывает дорогу для множества злоупотреблений. Также специалисты отмечают, что налицо искусственное занижение необходимого количества стадий разработки и реализации проекта. А это напрямую ведёт к снижению качества самих проектов.

 

Долгая подготовка

Разговоры о том, что один из основных документов, регламентирующих деятельность российских архитекторов, нуждается в серьёзных корректировках, идут не первый год. Вышли они уже и не уровень принятия решений. Так, 25 июня 2015 года в Совете Федерации состоялось заседание рабочей группы по подготовке законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В состав рабочей группы вошли эксперты Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), профильных комитетов Совета Федерации, Госдумы, Минстроя и Минэкономразвития, представители Союза архитекторов России, архитектурных палат Московской области и Северо-Западного федерального округа РФ.

Выступая перед участниками заседания рабочей группы, президент НОПРИЗ Михаил Посохин подчеркнул, что «рассматриваемая проблема важна, а решения, которые будут приняты, должны быть сформированы так, чтобы в итоге не получить противоположный желаемому результат».

По мнению Михаила Михайловича, существенным недостатком представленного к обсуждению документа являются те его формулировки, которые предполагают реализацию разнонаправленных целей, допускают возможность нескольких трактовок. В качестве таких примеров, которые могут быть восприняты даже как попытка введения профессиональной инквизиции, глава НОПРИЗ привёл установление уголовной ответственности, разделение деятельности в области архитектурно-строительного проектирования на 2 сферы, введение критериев отбора архитекторов.

«Корректировка закона «Об архитектурной деятельности» безусловно нужна, но самым главным в этой работе является чёткое определение и конкретизация прав и обязанностей архитектора, проектировщика, застройщика и каждого участника процесса включая муниципалитеты. Вот тогда закон будет действительно действенным», – подчеркнул Михаил Посохин.

В итоге встречи заместитель председателя комитета СФ РФ по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков предложил всем участникам рабочей группы представить свои предложения в письменном виде. Затем законопроект предстояло рассмотреть со всеми поправками на заседании рабочей группы не позднее сентября 2015 года. Однако дело застопорилось.

Через год с небольшим состоялась новая встреча, посвящённая тому же вопросу, в здании правительства Москвы. Закопёрщиками и на сей раз выступили специалисты НОПРИЗ. Личное участие в конференции приняли его президент Михаил Посохин, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, почётный президент Союза архитекторов России Андрей Боков.

Михаил Посохин в своём приветственном слове отметил, что в сфере архитектурной деятельности отсутствует самый главный закон, из-за чего происходит множество коллизий. «Архитектура – это основной вид деятельности, обеспечивающий прогресс человечества с точки зрения развития общества, и мы должны заложить фундамент, который позволит двигаться и развиваться дальше нашей молодежи», – отметил глава НОПРИЗ.

На встрече прозвучали предложения обратить особое внимание на независимую оценку квалификации архитекторов. В частности, заново выстроить систему подготовки и переподготовки специалистов – и так, чтобы организация проектной деятельности соответствовала международному уровню. Среди проектов, над которыми работает НОПРИЗ и по которым уже есть реальные результаты, было отмечено создание квалификационной рамки для архитекторов и инженеров. Уже подготовлены профстандарты «Градостроитель», «Архитектор» и «Архитектор-дизайнер».

Важной задачей, стоящей перед профессиональным сообществом, была названа необходимость вывести архитектурные конкурсы из-под действующего законодательства о контрактной системе. Также тесно связаны с конкурсами проблемы ценообразования на проектные работы, страхование рисков, квалификация главных архитекторов субъектов РФ, муниципальных образований.

Стоит отметить точку зрения, которую высказал директор ООО «Институт «ТЕРИНФОРМ», старший научный сотрудник ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» Максим Дорофеев. Он отметил, что важным правовым обоснованием необходимости урегулирования архитектурной деятельности в России является необходимость приведения в соответствие национального и международного режимов, установленных Российской Федерацией для деятельности архитекторов.

«На сегодняшний день мы имеем уникальную ситуацию, когда, с одной стороны, необходимость реконструкции закона об архитектурной деятельности признана властью в лице Минстроя России, с другой стороны, необходимость приоритетного решения проблем городской среды также признана правительством Российской Федерации, а главное существует консенсус в профессиональном сообществе относительно необходимости ведения этой работы в максимально согласованном, в максимально корректном друг к другу ключе», – отметил Максим Дорофеев.

 

Статус и прайс

Сегодня можно с уверенностью сказать, что проводимая НОПРИЗ работа по разработке норм нового законопроекта и консолидации всех заинтересованных сторон уже принесла свои плоды.

Работа над концепцией проекта закона «Об архитектуре», продолжающаяся несколько месяцев, вступает в завершающуюся стадию. Для сбора и обсуждения предложений в Концепцию была сформирована рабочая группа, куда вошли представители Национального объединения изыскателей и проектировщиков, Союза архитекторов России, Российской академии архитектуры и строительных наук.

Получившийся документ вобрал в себя принципиальные замечания от профессионального архитектурного сообщества и в перспективе должен качественным образом изменить жизнь российских архитекторов и инженеров-проектировщиков. По мнению специалистов, впервые за последние годы в профессиональном сообществе достигнуто единство позиций в отношении основных положений концепции закона, что повышает ценность и значимость данного документа в диалоге с органами государственной власти в связи с разработкой и продвижением будущего закона.

Проект Концепции закона «Об архитектуре» был представлен 18 апреля на заседании президиума Союза архитекторов России. Какие же основные идеи были положены в основу нового законопроекта?

Во-первых, разработчики обратили внимание на вопросы защиты статуса архитектора. В Концепции прописано, что регулирование правового положения архитектора в Российской Федерации должно определять следующие общие условия получения титула (статуса) архитектора, или иными словами, права на профессиональную деятельность в области архитектуры: наличие высшего архитектурного профессионального образования; наличие стажа работы по архитектурной специальности; прохождение квалификационного экзамена.

Кроме того, регулирование правового положения архитектора в Российской Федерации должно также определять следующие общие условия осуществления деятельности архитектора: членство в профессиональном объединении архитекторов; наличие полиса страхования профессиональной ответственности архитектора; выполнение программы профессионального развития.

Следующее важное положение – это защита профессии архитектора. Под этим термином в мировой практике подразумевается установление обязательности привлечения архитекторов для осуществления инвестиционно-строительных проектов. В частности, во Франции закон предусматривает обязательное участие архитектора при строительстве и реконструкции сооружения, площадь которого превышает 150 квадратных метров.

В России подобную функцию в настоящее время несёт наличие допуска для деятельности по архитектурно-строительному проектированию, без получения которых проектная документация не может пройти государственную экспертизу.

Проблема такой конструкции заключается в том, что право на профессию конкретного физического лица подменяется здесь правом на соответствующую деятельность проектной организации (индивидуального предпринимателя) – его работодателя, при этом участие в реализации проекта именно тех лиц, на основании документов о профессиональной квалификации которых организации были выданы соответствующие допуски, ничем законодательно не закреплено и на практике не гарантировано.

По мнению авторов Концепции, обязательным механизмом, прописанным в законе, должно стать и страхование профессиональной ответственности архитекторов. Как правило, страхование профессиональной ответственности теснейшим образом связано с наличием в законодательстве зарубежных стран ответственности архитекторов и строителей за недостатки, выявленные после сдачи в эксплуатацию объекта и подлежащие устранению в течение действия обязательных гарантийных сроков.

Также в Концепции уделено внимание финансовым вопросом. В законе будут урегулированы вопросы ценообразования на архитектурные услуги. По запросу главных архитекторов городов профессиональным объединением архитекторов могут создаваться архитектурные консультации для обеспечения потребностей муниципалитетов в качественной городской среде. В архитектурных консультациях обязаны оказывать на профессиональной основе архитектурные услуги архитекторы – члены профессионального объединения архитекторов, зарегистрированные на территории соответствующего муниципалитета. 

Дальнейшая работа по реализации положений Концепции будет строиться по следующей схеме. В июле-августе 2017 года документ будет вынесен для открытого обсуждения профессионального сообщества. С сентября по декабрь будет проходить экспертиза законопроекта, разработанного на базе концепции на уровне Минстроя и других заинтересованных органов власти. Затем с января по май документ, согласно графику, должен быть представлен в Госдуму РФ, где ему предстоит пройти согласование в комитетах, а затем три чтения. Наконец, после утверждения в Совфеде и подписания Президентом страны, он окончательно вступит в силу в октябре следующего года.

 

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Вкусное ремесло

Вкусное ремесло

Артизанальная (от французского слова artisanal – «ремесло»), она же крафтовая (craft – тоже «ремесло», но уже по-английски), она же ремесленная еда – это продукт ручного труда при минимальном участии техники

//Авто

Власти Москвы назвали, какой будет доля плантных автопарковок

Власти Москвы назвали, какой будет доля плантных автопарковок

О доле платных автопарковок в Москве 5 июля говорил заместитель столичного мэра Марат Хуснуллин. Чиновник заявил, что власти Москвы активно вводят в мегаполисе платное парковочное пространство.

//Общество

МЧС: на Москву надвигается мощная гроза

МЧС: на Москву надвигается мощная гроза

В ближайший час погода в Москве резко испортится и столицу накроет сильнейшая гроза и ветер, сообщает ГУ МЧС. Москву ожидает сильный дождь и ветер. Жителей и гостей столицы призывают быть осторожнее.

//Общество

Зелёный лидер Земли

Зелёный лидер Земли

ООН подсчитала число деревьев на планете, результат вышел неожиданным. Мировым лидером по зелёным насаждениям оказалась не Бразилия, а Россия. В нашей стране 20% зелёного покрова планеты.

//Общество

Защита архитектора

Защита архитектора

В России ударными темпами идёт работа над подготовкой новой редакции «Закона об архитектурной деятельности». Строительный комплекс страны работает, невзирая на экономический кризис. Почему вдруг возникла необходимость менять действующее законодательство?

//Армия

На Балтике начались учения ВМС

На Балтике начались учения ВМС

Порядка двух десятков боевых кораблей Балтийского флота российских ВМС задействовано в учениях, которые стартовали 5 июля. В морской части учений боевые корабли ВМС РФ отработают действия в группе.

//Экономика

Световой меч правительства

Световой меч правительства

Правительство подготовило новую энергостратегию. На сей раз столбовую дорогу развития энергетики нарисовали до 2035 года. Какими неожиданностями порадуют? Главное, не будет ли очередных сюрпризов с тарифами?

//Экономика

Вилы за забором

Вилы за забором

Каждый третий россиянин имеет загородный дом, именуемый дачей, – невиданная роскошь по европейским меркам. Исторически сложилось, что за пользование землёй, имуществом и электроэнергией дачники платят относительно скромные суммы

//Экономика

Силовой захват мира

Силовой захват мира

Россия крутит мир, мы совершили очередной прорыв в экспорте мощных турбин. Продажи этого сложного и невероятно дорогого оборудования могут принести больше, чем экспорт вооружений.

//Общество

ФАНО России готово  к вызовам времени

ФАНО России готово  к вызовам времени

Когда началась реформа РАН, многие учёные со скептицизмом встретили новость о том, что отныне ресурсами отечественной науки станет управлять Федеральное агентство научных организаций. Мол, это приведет к разрушению системы управления наукой

//Спорт

Мутко: лимит на легионеров в российском футболе поменялся

Мутко: лимит на легионеров в российском футболе поменялся

Лимит на легионеров в российском футболе изменился. Об этом журналистам заявил 5 июля президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко. Изменения станут действовать со следующего сезона.

//Политика

Медведев вступает в «Единую Европу»?

Медведев вступает в «Единую Европу»?

Поездка Дмитрия Медведева на похороны Гельмута Коля вновь воскресила в России разговоры о том, что Запад хотел бы видеть российского премьера преемником Владимира Путина. На носу выборы главы государства, и история повторяется.

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