Восемнадцать военных кораблей прибыли в Петербург

Восемнадцать кораблей, судов, а также катеров Балтийского флота прибыли в среду, 5 июля, в Санкт-Петербург.

Все вышеуказанные суда примут участие в параде, который состоится в День Военно-Морского флота 30 июля. Как сообщает сегодня "Росбалт", ссылаясь на данные пресс-службы ЗВО, среди кораблей, которые можно будет увидеть на мероприятии, морской тральщик "Александр Обухов", корветы "Стойкий" и "Сообразительный", а также фрегат "Адмирал Макаров".

Предполагается, что в общей сложности в параде будут участвовать не менее 60 катеров, кораблей и судов Балтийского флота.