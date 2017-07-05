Сотрудников Пенсионного фонда в РСО-Алания заподозрили в хищении 350 млн рублей

Должностные лица управления Пенсионного фонда Российской Федерации одного из районов Республики Северная Осетия – Алания стали фигурантами уголовного дела о хищении денег.

По версии следствия, с января 2005 года по март 2017 года должностными лицами были сфабрикованы 273 пенсионных дела. По ним производились незаконные начисления и выплаты пенсий на вымышленных лиц. В итоге сумма ущерба бюджету страны превысила 350 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество". Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении руководителя учреждения, сообщает пресс-служба МВД.