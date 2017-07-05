Назван самый популярный туристический город РФ

Сегодня стало известно, какой город России является самым популярным среди туристов.

Первую строчку в рейтинге заняла Москва, на второй оказался Санкт-Петербург, а третье место досталось Сочи. Как уточняет телеканал «360», ссылаясь на данные аналитического агентства «ТурСтат», четвертое и пятое место занимают Казань и Калининград. В десятке победителей также оказались Нижний Новгород, Краснодар, Ярославль, Кисловодск и Вологда.

Специалисты составили рейтинг после изучения данных онлайн-бронирования отелей за последние полгода.