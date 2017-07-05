Ректор МГУ рассказал, чего следует ожидать абитуриентам в этом году

Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий рассказал о том, чего следует ожидать абитуриентам в этом году.

По словам главы университета, конкурс не будет очень большим - всего планируется принять 10 тысяч человек. Садовничий уточнил, что в настоящий момент на одно бюджетное место претендуют два человека. Ректор заметил, что при таких условиях каждый может поступить в вуз.

Виктор Садовничий подчеркнул, что будут факультеты, где за место будут бороться до семи человек, а вышесказанное является общей статистикой, передает РИА "Новости".