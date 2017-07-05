Зубков ждет от Путина моральной поддержки

Основатель зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег ЗУБКОВ не успевает отслеживать все видеообращения, которые делают его сторонники, однако поддерживает их и относится к такому выражению позиции спокойно.

В комментарии «Аргументам недели – Крым» ЗУБКОВ отметил, что люди видят, как президент Владимир ПУТИН приезжает в Крым и решает местные проблемы. Они также осведомлены, что президент любит и защищает краснокнижных животных.

Сам ЗУБКОВ ждет от главы государства простой поддержки, денежные вложения ему не нужны, главное, чтобы никто не мешал развивать парки. Предприниматель отметил, что осведомлен о сотнях вопросов о «Тайгане», которые поступают к президенту.

По словам ЗУБКОВА, кроме любительских видео в его парках часто ведут съемку федеральные и зарубежные СМИ. Так, недавно в «Тайгане» побывали представители британского BBC.

Напомним, что на днях сторонники крымского бизнесмена ЗУБКОВА и поклонники принадлежащего ему сафари-парка «Тайган» сняли официальное обращение к президенту России Владимиру ПУТИНУ. В обращении крымчане отмечают, что президент любит амурских тигров, а парк «Тайган» является самым большим в Европе питомником для этих зверей. Они надеются, что ПУТИН услышит обращения от сторонников парков ЗУБКОВА и лично посетит зоопарк «Сказка» и сафари-парк «Тайган».