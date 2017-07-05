Альберт Лиханов представит в Кирове свою новую книгу

6 июля 2017 года в 16.30 в Кирове в библиотеке для детей и юношества имени Альберта Лиханова (ул. Орловская, 17а) пройдет с писателем, председателем Российского детского фонда Альбертом Лихановым.

В рамках встречи будет презентована его новая книга «Оглянись на повороте, или Хроника забытого времени».

В произведении рассказывается о вчерашнем школьнике, который шагнул в студенчество, выпавшее на 50-е годы — период, когда вся страна замерла после смерти Сталина с мыслью: «А что будет дальше? Как жить без вождя?».

На встрече в библиотеке можно будет приобрести книгу и получить автограф автора.

ЛИХАНОВ Альберт Анатольевич родился в 1935 году в г. Кирове. Окончил Уральский государственный университет им. Горького. Автор многих книг. Лауреат Государственной премии России, премии Ленинского комсомола, международных премий им. Я. Корчака, М. Горького. Удостоен премии Президента РФ в области образования и премии Правительства РФ в области культуры. Председатель Российского детского фонда, президент Международной ассоциации детских фондов. Академик Российской академии образования. Живёт в Москве.