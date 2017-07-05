Говорят, туристов в Крыму становится все меньше. Неудивительно: можно гораздо комфортнее и дешевле отдохнуть, например, на турецком берегу. В Крым же едут в основном либо истинные патриоты, либо невыездные, либо по бюждетным путевкам.

Евпатория встречает гостей посланием потомкам: «Мы вернули Крым, вам вернуть Аляску!». Рядом галерея великих людей планеты, на центральной вывеске – портрет Путина.

Спрашиваешь дорогу к гостинице и слышишь возглас удивления: «Кто ж тут в гостинице останавливается? Здесь повсюду комнаты сдают, дешевле будет!». В отеле действительно почти никого. Уютно, чисто, но идиллию рушит неожиданная информация. В гостинице, оказывается, именно с этого дня нововведение: суточный сбор за стирку белья, это плюс 200 рублей к стоимости номера. Крымчане хотят заработать на туристах буквально на любой мелочи. На берегу выставлены уродливые пластмассовые фигурки, за фото с которыми нужно отдать 100 рублей. На пляже косо смотрят, если ложишься в тени, падающей от установленного там тента. Хочешь не зажариться на солнце – плати 150 рублей за лежак, даже если он не нужен. Причем автомат принимает только купюры и сдачи не выдает. Хорошо, что хотя бы относительно недорого можно поесть в местных столовых, которых в Евпатории гораздо больше, чем кафе и ресторанов. Суп и салат может обойтись всего в 100 рублей. Но прежде чем взять в руки ложку, стоит хорошо подумать. На еде сидит огромное количество мух, блюда целый день стоят ничем не прикрытыми. Да и аппетит не улучшается после фамильярного обращения: «Ну что, кушать бушь?».

Решившие не платить полторы тысячи обнаглевшим таксистам едут в аэропорт на автобусе. Билеты нужно покупать за несколько часов, иначе не достанется. Рассаживают строго согласно указанным местам, садишься и думаешь: и сэкономили, и доедем с комфортом. Но не тут-то было. Как только автобус выезжает за шлагбаум, водитель запускает огромное количество безбилетников, которые все два часа по пробкам нависают над сидящими. Естественно, ни о каком кондиционере и речи не идет.

А в аэропорту ждет новое испытание: почти все рейсы задержаны. По словам сотрудников «воздушных ворот Крыма», увы, это нередкая ситуация. При этом доступ к розетке в аэропорту для зарядки мобильника стоит 3 рубля за минуту.