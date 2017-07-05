В России в ближайшие недели начнутся работы над сверхтяжелой ракетой

В ближайшие недели в России может быть принято решение о начале проектирования сверхтяжелой ракеты-носителя.

Данную информацию предоставил сегодня источник в ракетно-космической отрасли страны, который отметил, что в скором времени ожидается выход соответствующего распоряжения "Роскосмоса", передает ТАСС. Предполагается, что эскизное проектирование будет проходить в течение полутора-двух лет, в ходе которых специалисты разработают облик ракеты, а также обозначат ее технические характеристики.

В настоящий момент никаких официальных комментариев от госкорпорации не поступало.