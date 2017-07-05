Омск не для печати?

В апреле 2016 года Правительство РФ выпустило постановление, которое регламентирует минимальное количество киосков по продаже прессы. Цель его проста – поддержать значимую социальную отрасль. Казалось бы, распространители вместе с периодической печатью должны ликовать. Но не так всё радужно. В некоторых регионах постановление исполняется, как это часто бывает, лишь формально. Яркий пример этой плачевной ситуации – Омская область.

Согласно нормативам в Омской области должно быть минимум 280 ларьков с прессой. Если же посмотреть в отчётность, которую региональные власти отправляют в Минкомсвязь, то кажется, что беспокоиться не из-за чего – на момент исследований в области действовало 299 таких точек. Тогда почему получается, что омские распространители печати бьют тревогу и обращаются в редакцию «АН»?

Оказывается, просто местные власти, в силу то ли политических, то ли экономических, то ли банального пофигизма (а как ещё можно назвать игнорирование правительственных постановлений?), в число киосков периодической печати решили включить даже те точки, которые прессой торгуют, словно сопутствующим товаром. В реальности же, по информации от ООО «Агентство оптовых продаж» (Роспечать) и от частных распространителей – в Омской области, дай Бог, чуть больше сотни специализированных киосков с прессой было по состоянию на март. Сейчас же по оценкам некоторых издателей у Роспечати осталось всего 20 киосков, а остальные она сдаёт в аренду.

Так, например, среди тех, кто оказался среди ларьков с печатью в Омске – сеть «Дилижанс». В одной из их точек буквально на 6 кв. м., согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов (НТО), умудряются одновременно и готовить еду, и торговать прессой. При этом, вид торговли, как написано в постановлении, у этого НТО значится, как «специализированный». Хотя согласно ГОСТ Р 51303-2013, такой киоск следует признать «универсальным».

В чём разница? Дело в том, что отнесение НТО к «специализированному» объекту сразу убивает два зайца – закрывает отчётность по точкам общепита и киоскам продажи прессы.

Причём случай этот не единичный. Так, например НТО №59, тоже принадлежит сети «Дилижанс», имеет тип торговли «универсальная». Согласно постановлению там должны торговать продовольственными товарами, табачными изделиями и прессой. При этом, если вновь обращаться к ГОСТ Р 51303-2013, то из пунктов 27-30 следует, что подобный НТО следует отнести к «комбинированным» типам. Однако, за счёт того что в схеме размещения ларёк имеет вид торговли «универсальная», омская администрация его также относит к точкам по продаже прессы.

За счёт такого жонглирования терминами получилось, что формально Омская область перевыполняет требования Правительства РФ. Однако по факту нехватка киосков с газетами составляет более чем в два раза!

Как сообщают распространители прессы, городская власть в Омске вообще не слишком жалует распространителей периодики. Так, например, по какой-то загадочной случайности понижающий коэффициент на аренду для Роспечати и «Омскпрессы» исчез сразу после выхода постановления утверждающего схему размещения НТО. А именно тогда сеть «Дилижанс» начала закрывать нормативы. Кроме того, чиновники регулярно отказывают в размещении новых НТО, по надуманным причинам. Однако спустя некоторое время по тем адресам, где могли бы появиться киоски с прессой, открывают ларьки с шаурмой и сигаретами.

Вдобавок из-за того, что формально норматив по ларькам с прессой выполняется, омский Минэконом не даёт добро на снижение арендной платы за землю для таких специализированных НТО. И требует от предпринимателей неких доказательств и конкретных цифр о рентабельности их дела. Мол, на основе этих данных и будет принято решение о том, снижать ли аренду для распространителей печати.

Размер аренды, к слову весьма сильно бьёт по отрасли. Так, например, сегодня аренда составляет 400-600 руб. за кв. м., а всего два года назад была 150-200 руб. Из-за высокой стоимости Роспечать, например, вынуждена свои точки попросту сдавать в аренду, а часть объектов и вовсе закрыть.

Оправданиями, что мол, у нас в стране свободный рынок и выживать должен сильнейший – не отделаешься. В конце концов, нормативы по киоскам прессы вводили для поддержки этой отрасли. Да и ситуация в целом по стране говорит о том, что если у властей есть желание выполнять постановление Правительства РФ по факту, а не формально, то любые проблемы преодолимы. Так, например, в Липецкой области аренда для ларьков с периодической печатью составляет всего 12 руб. за кв. м., в Казани 50 руб., а в Воронежской области и вовсе с киосков торгующих прессой деньги не берут!

Что же происходит в Омске? Ни о какой поддержке прессы они, видимо, и слышать не хотят. Местные власти при заключении новых договоров выставляют НТО на аукционы, но при этом меняют их тип торговли со «специализированной» на «универсальную». А это значит, что количество соискателей на такой объект будет больше и далеко не факт что те, кто когда-то торговал здесь прессой, смогут эти аукционы выиграть.

Внешне всё это очень похоже на то, что власть имущие пытаются продвинуть каких-либо конкретных предпринимателей или даже конкретные сети киосков. При этом версия передела рынка – безусловно, несправедливого – это только часть проблемы. Несмотря на то, что киоски сети «Дилижанс», распространяют печатную продукцию, по словам омичей, которые обращаются в «АН», они не могут никак заместить специализированные киоски по продаже прессы, так как у «Дилижанса» весьма ограниченный ассортимент.

Чего же хотят распространители печати? Соблюдения законов РФ. Чтобы один и тот же ларёк не закрывал сразу несколько позиций в разных нормативах, чтобы специализированные НТО, действительно отдавались под специализированную торговлю, а не становились «универсальными» НТО, чтобы прикрыть нормативность не желающих решать реальные проблемы чиновников.