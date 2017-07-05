Жители Приморья поймали морских браконьеров из КНДР
5 июля 2017, 12:55 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]
Сотрудники оперативного отдела службы в пгт Посьет Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю задержали пятерых граждан КНДР, которые на мотоботе занимались незаконной добычей водных биоресурсов в Хасанском районе.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края, пограничникам браконьеров доставили трое местных жителей, которые обнаружили нарушителей во время морской прогулки и отбуксировали их мотобот на спасательный пост общественного пляжа села Андреевка.
В настоящее время граждане КНДР арестованы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, с применением самоходного транспортного плавающего средства).