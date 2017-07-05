В Приморье осудили мужчину, который без причин убил трёх человек

Пожизненный срок лишения свободы получил 24-летний житель Приморского края. Его признали виновным в убийстве трех человек из хулиганских побуждений.

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю, в январе 2015 года на улице Амурского в городе Артеме он увидел проходившего незнакомого мужчину и без повода, из хулиганских побуждений выстрелил в него из обреза и убил. В апреле того же года он застрелил еще одного человека, а позже убил таксиста, автомобиль которого похитил.

Позже осужденный решил потребовать у родственников таксиста выкуп за освобождения якобы похищенного мужчины и потребовал 400 тысяч рублей. При передаче денег его и задержали.