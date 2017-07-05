Условия доступа в храм Христа Спасителя будут изменены

Сегодня стало известно, что условия доступа в храм Христа Спасителя, где в настоящий момент находятся мощи Николая Чудотворца, будут изменены.

Очередь будет ограничена, заявили в штабе по организации паломничества, отметив, что эта мера принята для того, чтобы все люди смогли воспользоваться метрополитеном. Как уточняет ТАСС, нововведения будут действовать со среды, 5 июля.

Отмечается, что закрытие очереди на вход будет осуществляться в зависимости от числа желающих посетить храм Христа Спасителя, а также времени ожидания. Предполагается, что занимать место на вход можно будет примерно до 16.30.