В Мурманской области со дна озера поднимут американский истребитель времен ВОВ

Специалисты Северного флота планируют в ближайшем будущем поднять со дна озера Щукозеро под Мурманском обломки американского истребителя Р-39 Airacobra времен Великой Отечественной войны.

В пресс-службе флота уточнили, что проведение операции по извлечению самолета из воды назначено на текущее лето. Как уточняет ТАСС, воздушное судно упало в марте 1945 года в ходе тренировочного полета, пилот погиб на месте.

Отмечается также, что Р-39 Airacobra в настоящий момент находится на глубине более 40 метров. Его удалось обнаружить при помощи гидролокатора еще в 2011 году.