В Санкт-Петербурге демонтировали мемориальную доску Колчаку

Памятную доску адмиралу Александру Колчаку в Санкт-Петербурге демонтировали по решению суда. Работы по демонтажу доски с фасада дома №3 по улице Большая Зеленина были выполнены в среду, 5 июля.

Как напоминает "Интерфакс", доску установили 12 ноября 2016 года по предложению мемориально-просветительского и историко-культурного центра "Белое дело". При этом утвердил ее установку губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

24 января 2017 года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга <A HREF="http://argumenti.ru/society/2017/01/519936">удовлетворил</A> иск нескольких петербуржцев, которые были недовольны появлением доски, признал установку незаконной и постановил ее демонтировать. Это решение позднее подтвердил Санкт-Петербургский городской суд.