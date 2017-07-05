Вчерашний дождь стал последней каплей терпения для Владимира Вольфовича Жириновского, никогда не жаловавшего синоптиков. Впервые случилось так, что политик до нитки промок под проливным московским дождем.



Лидер ЛДПР выразил крайнее недовольство работой Мосгидромета и предложил разогнать службу, вовремя не предупредившую москвичей о предстоящем ливне. По мнению Жириновского, служба не справляется со своими обязанностями.



«Вчера страшный дождь был, я впервые промок. Никогда не промокал, а тут — до нитки... Разогнать Мосгидромет, разогнать только за вчерашний дождь. Не потому, что я промок, а потому что мы все в окно смотрим на небо, а они, наверное, в подвале сидят», — цитирует политика ТАСС.

Спасло ситуацию то, что у политика всегда имеется запасной комплект одежды и обуви, и он смог переодеться, не отвлекаясь от рабочего процесса.

При этом политик похвалил работу МЧС, которое заранее, «задолго до возможного» предупреждает о погодных катаклизмах.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков объясняет заявление Владимира Вольфовича эмоциями. «И у врачей бывают неправильные диагнозы, но это не значит, что нужно разогнать всю медицину. Не будем же мы самолечением заниматься. Так и в метеорологии, всегда должна быть система. У нас система есть», — заявил Цыганков РБК, напомнив, что точность прогнозов составляет 93%.



