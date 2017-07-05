Доклад: больше всего денег на теракты в Европе поступает из Саудовской Аравии

Саудовская Аравия возглавляет антирейтинг стран, из которых финансируются террористические акты и экстремистская деятельность в Великобритании, сообщает Sky News со ссылкой на доклад независимого британского общественного объединения Общество Генри Джексона.

Общественники утверждают, что есть четкая связь между поступлениями денег из Саудовской Аравии и недавней серией терактов в Великобритании и других европейских странах. Помимо Саудовской Аравии, средства также поступают практически из всех стран Персидского залива (Оман, Объединённые Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ирак и Иран).

По данным Общества Генри Джексона, зафиксированы многочисленные случаи, когда британцы присоединялись к джихадистским группировкам в Ираке и Сирии, радикализация которых, как считается, связана с институтами и проповедниками, финансируемыми из-за рубежа.

Примечательно, что в начале этого года премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй посетила Саудовскую Аравию с официальным визитом.