Правительство против налоговых льгот для жильцов сносимых пятиэтажек

Правительственная комиссия не поддержала законопроект об освобождении от налога жильцов сносимых пятиэтажек. Вопрос, будут ли платить москвичи за в новое жилье, полученное взамен снесенного, остается открытым.



Законопроект о налоговых преференциях был внесен в Госдуму основным автором закона о реновации, депутатом-единороссом Николаем Гончаром. Проект закона предлагает освободить от налога на прибыль и НДС фонд реновации, который будет создан для исполнения программы реновации, а получателей нового жилья – от налога на доходы физических лиц.



