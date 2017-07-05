Названа средняя зарплата людей, получивших высшее образование в 2015 году

В среду стало известно, какова средняя зарплата выпускников российских вузов 2015 года.

В первый год работы большинство новоиспеченных специалистов получили оклад в размере 27 770 рублей. Люди, закончившие университеты в 2014 году, в среднем зарабатывали в первый трудовой год 27 482 рублей, передает ТАСС, ссылаясь на данные мониторинга трудоустройства выпускников вузов Минобрнауки.

Отмечается также, что процент трудоустройства выпускников находится на уровне 75 процентов, как и в прошлом году.