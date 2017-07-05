Россия заключит с Египтом два контракта по «Мистралям»

Не доставшиеся России французские «Мистрали», которые в итоге поступили на вооружение ВМС Египта, требуют дополнительного оснащения системами для эксплуатации российских вертолетов.



В связи с этим Россия подпишет с Египтом два контракта. Второй будет касаться непосредственно российский вертолетов Ка-52К, тендер на поставку которых выиграла Россия, сообщает РИА Новости.



В конце мая замминистра обороны Юрий Борисов сообщил, что Россия до 2022 года намерена создать отечественный аналог «Мистраля».



