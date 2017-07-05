Туроператоры: спрос на российские курорты из-за непогоды почти не снизился

Холодная погода в июне практически никак не повлияла на желание туристов посещать российские курорты.

Туроператоры отмечают весьма незначительное снижение спроса на поездки по России этим летом. В среду на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) и вовсе появилось сообщение о том, что в июле ожидается увеличение количества туристов на курортах нашей страны.

Как уточняет ТАСС, непогода в июне, однако, "отпугнула" ряд людей от отдыха в Крыму и Краснодарском крае, где температура воздуха была ощутимо ниже нормы.