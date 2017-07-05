Летчик Ярошенко попросил Трампа вернуть его на родину

Российский летчик Константин Ярошенко написал письмо президенту США Дональду Трампу, в котором просит вернуть его на родину. Обращение было передано 4 июля в Белый дом через посольство России в Вашингтоне.

"Это обращение к Дональду Трампу - мой последний шанс вернуться в Россию в здравом уме", - цитируют Ярошенко "Известия".

В своем письме россиянин рассказал о сложностях, возникающих из-за языкового барьера6 он не понимает приказы надсмотрщиков и не может объяснить суть своих проблем со здоровьем. Ярошенко написал о страданиях из-за разлуки с семьей и скорби по скончавшейся недавно матери (май 2017 г.), которую он не смог похоронить.

Последние семь лет жизни Любовь Ярошенко посвятила освобождению сына. В ноябре 2016 года она направила госсекретарю США Джону Керри письмо с требованием освободить сына, пригрозив устроить акт самосожжения у американского посольства в Москве. В феврале этого года она также направляла письмо Дональду Трампу с просьбой проявить милосердие, но реакции из США не последовало. Уже после смерти Любови Ярошенко за ее сына ходатайствовала омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова. В мае она отправила президенту Соединенных Штатов обращение, в котором содержится просьба помиловать летчика Константина Ярошенко.

Сам он утверждает, что отбывает наказание по незаконному и несправедливому приговору. Ярошенко осужден в США на 20 лет заключения за попытку контрабанды наркотиков.





