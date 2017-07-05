Психологи выяснили, что можно считать изменой

Психологи из Шотландии задались вопросом, что можно считать изменой, а что нет. С этой целью они провели опрос среди пяти тысяч участников обоих полов. Выяснилось, что мнения на этот счет у мужчин и женщин расходятся.

Особо ревнивые особы считают даже поцелуй изменой. Иного мнения придерживается каждый пятый мужчина и каждая десятая женщина, отмечает Daily Mail.

Опрос показал, что в целом мужчины намного спокойнее относятся к контактам своих девушек с другими представителями сильного пола. Женщины оказались более ревнивыми, старающимися отслеживать любые контакты своей половинки.

Две трети респондентов готовы сразу же расстаться с изменщиками. Треть опрошенных уже прошла через измену партнера, у 9% есть подозрения в том, что любимый(ая) изменяет.



