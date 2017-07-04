С 5 июля все дроны будут подлежать регистрации

С 5 июля в России вступают в действие новые требования к воздушному кодексу. С этого дня все беспилотные летающие аппараты должны бить поставлены на государственный учет, даже самые маленькие, в 250 граммов.

У летающих беспилотников теперь не будет категорий, которые не подлежат государственной регистрации, они должны быть зарегистрированы все, передает канал «Известия».

Все беспилотные летающие агрегаты от 250 граммов до 30 килограммов по новому закону требуют регистрации. Поставить дрон на учет можно на сайте Федерации авиамодельного спорта и на портале ассоциации АРОНЕТ. Известно, что на данный момент в России зарегистрировано свыше 4 тысяч дронов.

За невыполнение требований нового закона любителя накажут штрафом в 5 тыс руб, а должностное лицо оштрафуют на 20 тысяч. Юрлицам грозит штраф в 300 тысяч руб. Все авиамодели попадают под данный запрет.