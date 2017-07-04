В Крыму Владимира Путина ждут полосатые хищники

Сторонники крымского бизнесмена Олега ЗУБКОВА и поклонники принадлежащего ему сафари-парка «Тайган» сняли официальное обращение к президенту России Владимиру ПУТИНУ.

В обращении крымчане отмечают, что президент любит амурских тигров, а парк «Тайган» является самым большим в Европе питомником для этих зверей.

Они надеются, что Владимир ПУТИН услышит обращения от сторонников парков ЗУБКОВА и лично посетит зоопарк «Сказка» и сафари-парк «Тайган», пишет "АН-Крым".

Неравнодушных просят снять подобные видеоприглашения к президенту, а также отправлять электронные сообщения в администрацию главы государства, передает корреспондент «Аргументов недели-Крым».