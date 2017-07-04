В Кабардино-Балкарии нашли самую пожилую женщину планеты

У женщины спрашивать возраст неприлично, но только не в случае с жительницей Баксанского района Кабардино-Балкарии Нану Шаовой, возраст которой стал рекордом Книги рекордов России: Нано 127 лет.

Нану Шаова в свои 127 лет – самый пожилой гражданин России. Об этом 4 июля сообщает администрация Баксанского района Кабардино-Балкарии.

Сертификат Книги рекордов России Нану вручил лично главный редактор издания Станислав Коненко. При этом Коненко особо отметил, что 127 лет жизни – это еще и мировой рекорд.

До Нану Шаовой самым пожилым человеком была жительница Астраханской области Танзиля Бисембеева, которой в этом году исполнится 121 год.