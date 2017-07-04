Бахчисарайскую банду наркодилеров ждет суд
4 июля 2017, 19:15 [ «Аргументы Недели. Крым» ]
Прокуратура Бахчисарайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против двух членов преступной группы наркоторговцев.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, они обвиняются сбыте наркотических средств, совершенным организованной группой, а организатору вменяют еще и незаконное хранение взрывчатых веществ.
По версии следствия, обвиняемые на протяжении августа 2016 года – марта 2017 года распространяли наркотики на территории Бахчисарая и Бахчисарайского района, используя систему «закладок», сообщает "АН-Крым".
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Бахчисарайский районный суд.