Минкомсвязи РФ предлагает сделать "опасное селфи" уголовно наказуемым
4 июля 2017, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]
У специалистов Минкомсвязи РФ замысел таков, что уголовная ответственность за селфи на опасных объектах сведет на нет смертельные случаи, когда люди гибнут по неосторожности при желании сняться.
В Минкомсвязи РФ предлагают ввести уголовную ответственность за неоднократное самовольное проникновение на охраняемые объекты с целью сделать селфи, сообщает «Лайф».
В министерстве составили расширенный перечень объектов, которые находятся под госохраной или под охраной вневедомственной полиции.
Проникновение на такие объекты, по замыслу специалистов Минкомсвязи, должно караться уголовным законодательством.
Ранее «Аргументы недели» сообщали о трагедии в Приморском крае, где из-за селфи на железной дороге погибло трое детей.