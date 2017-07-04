У специалистов Минкомсвязи РФ замысел таков, что уголовная ответственность за селфи на опасных объектах сведет на нет смертельные случаи, когда люди гибнут по неосторожности при желании сняться.

В Минкомсвязи РФ предлагают ввести уголовную ответственность за неоднократное самовольное проникновение на охраняемые объекты с целью сделать селфи, сообщает «Лайф».

В министерстве составили расширенный перечень объектов, которые находятся под госохраной или под охраной вневедомственной полиции.

Проникновение на такие объекты, по замыслу специалистов Минкомсвязи, должно караться уголовным законодательством.

Ранее «Аргументы недели» сообщали о трагедии в Приморском крае, где из-за селфи на железной дороге погибло трое детей.