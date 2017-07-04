Иркутские фермеры начали борьбу с саранчой

В этом году из-за жаркой летней погоды насекомых там особенно много. Чтобы сохранить посевы, сельхозорганизации обрабатывают поля от вредителей. Ежегодно на эти цели региональные власти выделяют субсидии из областного бюджета. Деньги должны помочь фермерам закупить необходимые химические препараты и технику. В этом сезоне размер субсидий почти 7,5 миллионов рублей. Но главное условие в борьбе с саранчой - вовремя начать опрыскивать посевы, сообщает Общественное Телевидение России.

Валерий Кириллов, фермер, Качугский район: "Саранчи навалом, всё съели и на картошку пошли, на ботву. Зелёнку съели, земля вся черная".

Владимир Решетский, начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства Иркутской области: "Сегодня обработано несколько больше, чем в прошлом году, для этого имеются у нас все средства, это инсектициды, химия есть вся в наличии. Плюс еще завезли дополнительно из-за пределов области инсектициды.