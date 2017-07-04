СМИ: Мара Багдасарян устроилась продавцом колбасы, чтобы отработать штрафы

Отец скандальной гонщицы Мары Багдасарян обещал отправить дочь в ссылку, если она не образумится. Работа в магазине, это, пожалуй, похлеще ссылки будет для Мары: трудиться придется, не прогуляешь.

Работать Мара будет за 50 тысяч в месяц, отдавая положенные 15% зарплаты на оплату штрафов (их суд выписал на 200 тысяч рублей), сообщает «Лайф».

Сегодня стало известно, что Мара Багдасарян оформлена на работу в ООО "Нучар", компанию ее отца. Мара станет отвечать за работу с закупщиками. Компания торгует колбасными изделиями. Ранее сообщалось, что отец гонщицы все штрафы дочери оплатил. Но теперь папа решил, что дочка сама должна рассчитаться со своими долгами.