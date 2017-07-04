Группа молодежи на берегу озера Иссык-Куль (Республика Кыргызстан) устроила флешмоб и спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко не могла не поучаствовать в соревнованиях и станцевала.

Спикер СФ России Валентина Матвиенко находится в Киргизии на культурно-образовательном форуме "Дети содружества", сообщает РИА Новсти.

Когда в рамках форума молодые участники мероприятия устроили танцевальный флешмоб, Валентина Матвиенко вместе с поучаствовала в нем вместе с председателем киргизского парламента Чыныбаем Турсунбековым приняла участие во флешмобе. Надо сказать, танцевала Матвиенко прекрасно, особенно на фоне других официальных лиц.

Фестиваль "Дети содружества" организован межпарламентской ассамблеей СНГ при поддержке парламента Киргизии.