Кировчане погасили хронических долгов за энергоресурсы на 11 млн. рублей

Кировский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» представил очередные данные по оплате «тревожных извещений». Так, на конец июня, доля граждан, оплативших «хронические» долги за электроэнергию, в среднем по региону составила 26%. Доля оплативших теплоэнергию в Кирово-Чепецке – 35%. В общей сложности жители Кировской области выплатили 4,8 млн. рублей долгов за электроэнергию и 6,3 млн. – за тепловую энергию.

Количество граждан, оплативших долги по «тревожным извещениям» в Кировской области – 2911, в т.ч. в Кирове – 674. Доля погасивших задолженность в областном центре составила 22%.

При этом в энергосбытовой компании называют пятерку муниципальных образований, где доля жителей, оплативших застарелые энергетические долги, выше. Это Пижанский (44%), Уржумский (40%), Слободской, Немский и Советский районы (по 38%). Выделяются и два явных аутсайдера с самыми низкими показателями процента оплативших: это Кикнурский (7%) и Лузский (9%) районы.

Напомним, в середине июня Кировский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» разослал гражданам, имеющим хронические долги за энергоресурсы, специальные извещения. Они оформлены на бумаге огненно-рыжего цвета и своим обличьем должны напомнить должникам о тревожной ситуации с оплатой тепло- и электроэнергии.

Получателями «тревожных извещений» стали граждане, чья хроническая задолженность превышает 3-месячный период и величину более 500 рублей. Всего же по области специалисты энергосбытовой компании разослали таких извещений более 11 300 на общую сумму задолженности в 36,5 млн. рублей.

Кировский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» благодарит граждан, проявивших сознательность в ликвидации задолженности за энергоресурсы. А также напоминает всем хроническим должникам о важности скорейшего погашения долгов. Должники тем самым смогут избежать неудобств, связанных с ограничением энергоснабжения, а также судебных тяжб и дополнительных финансовых затрат, связанных с оплатой госпошлины.

О своей задолженности Вы можете узнать на сайте kirov.esplus.ru, а также в личном кабинете или по телефону контакт-центра: 8-800-100-7530. Звонок бесплатный.