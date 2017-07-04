Только сейчас внимание жителей Архангельска привлек памятник времен ВОВ, установленный в центре города еще в 2013 году. Пользователи соцсетей бьют тревогу: радиационный фон возле зенитки превышен в 150 раз.

«После замеров радиационного фона элементов пушки были получены следующие данные — мощность Гамма фона более 46.99 мкЗв/час при норме 0.30 мкЗв/час, что превышает норму более чем в 150 раз», — сообщается в группе «Жесть Поморья: Архангельск» во «ВКонтакте». На месте побывали представители МЧС и вывезли пушку на закрытую территорию за городской чертой. После этого радиационный фон на месте, где стояла зенитка, пришел в норму.