Первый канал привлек ботов?

Первый канал уличили в использовании интернет-ботов во время эфира политического ток-шоу "Время покажет". Эксперимент оказался провален. Руководство телеканала пообещало разобраться в ситуации.



Ведущие передачи Екатерина Стриженова и Анатолий Кузичев 20 июня объявили в прямом эфире о начале эксперимента, который предполагает общение с помощью Twitter. На экран выдаются сообщения, которые пишут пользователи. Однако многие из них очень похожи на интернет-боты, отмечают «Ведомости».

В ходе проверки почти 40 аккаунтов выяснилось, что большинство из них зарегистрированы только в июне, при этом у многих все сообщения адресованы @Vremya_Pokazhet. Скомпрометировавшие себя учетные записи принадлежат не только россиянам, но и пользователям из Украины, Германии и т.д. Имитируя реальных людей, боты комментировали тему выпуска и обстановку в студии.

Впервые эксперимент с всплывающими окнами в эфире был применен во время «Прямой линии с президентом». Россияне продолжали задавать вопросы, не прозвучавшие в эфире. При этом некоторые из них были очень жесткими. Но, как потом выяснили журналисты, все они были заранее согласованы с Кремлем, прежде, чем попасть на экран.



