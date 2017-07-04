Вступление в силу антитеррористических поправок, которые окрестили «законом Яровой» по имени автора инициативы, может быть перенесено на пять лет – с 2018-го на 2023 год. Операторы будут очень рады такому решению, но ФСБ выступает против.

Отложить вступление в силу некоторых положений «закона Яровой» на пять лет предложил член Совета Федерации Антон Беляков. Однако утвердить положительный отзыв правительственная комиссия не смогла из-за замечаний представителя ФСБ. Проект отзыва отправлен на доработку.

В пояснительной записке Беляков выдвинул несколько обоснований: слишком большие расходы операторов за короткое время — около 2,2 трлн руб., что приведет к значительному удорожанию услуг связи. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров оценивает подорожание тарифов на 300%. Операторы подсчитали, что будут находиться в налоговом убытке в течение нескольких лет, а это приведет к потерям бюджета в сотни миллиардов рублей. К тому же в России нет своих мощностей для реализации этого заказа, поэтому придется прибегнуть к помощи зарубежных производителей.



