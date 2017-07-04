Депутатам втрое увеличили транспортные расходы в командировках

Депутатам почти втрое увеличили транспортные расходы в командировках - с 296,8 тысяч до 830 тысяч рублей на одного законодателя в год. Такое решение утвердил комитет Госдумы по регламенту.

Транспортные расходы парламентариев не индексировались уже в течение 10 лет, и многим выделенных денег не хватает. Увеличить расходы удалось благодаря экономии на проведении аналитических исследований и депутатских отгулах за свой счет, отмечают «Известия». Теперь депутаты смогут пользоваться транспортом в регионах в любое время, а не только в региональную неделю.

Депутаты неоднократно жаловались спикеру Вячеславу Володину, что машины на местах им дают только в региональную неделю, которая проходит раз в месяц, а у них бывает необходимость приезжать в регион чаще.



