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Госдума подготовила послабление для должников, желающих поехать за границу

4 июля 2017, 08:17 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума подготовила послабление для должников, желающих поехать за границу
Perepel-krym.ru

Госдума троекратно увеличит сумму задолженности для запрета выезда за рубеж: с 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Изменения вступят в силу с октября. Однако увеличение порога носит временный характер.

Должнику дается пять дней для добровольного погашения долга, но если в течение двух последующих месяцев он так и не расплатится, то порог будет вновь понижен до 10 тыс. руб., уточняют «Известия». Ограничения будут сниматься в течение суток с момента оплаты долга. Послабление не затронет тех, кто уклоняется от выплаты алиментов и возмещения ущерба за ранее совершенное преступление.

С наступлением летнего сезона 1,6 млн россиян не смогли выехать за границу из-за невыплаченных долгов.

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