Госдума подготовила послабление для должников, желающих поехать за границу

Госдума троекратно увеличит сумму задолженности для запрета выезда за рубеж: с 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Изменения вступят в силу с октября. Однако увеличение порога носит временный характер.



Должнику дается пять дней для добровольного погашения долга, но если в течение двух последующих месяцев он так и не расплатится, то порог будет вновь понижен до 10 тыс. руб., уточняют «Известия». Ограничения будут сниматься в течение суток с момента оплаты долга. Послабление не затронет тех, кто уклоняется от выплаты алиментов и возмещения ущерба за ранее совершенное преступление.



С наступлением летнего сезона 1,6 млн россиян не смогли выехать за границу из-за невыплаченных долгов.



