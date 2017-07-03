ГИБДД Севастополя не хочет ловить бронетаксистов

По городу, развлекая народ, раскатывает военный бронетранспортер с символикой таксомотора. Говорят, реально такси.

Местные жители небрежно машут рукой, мол, что тут такого. «Такси, как такси», – улыбнувшись, ответил спутник журналиста «Аргументов недели – Крым», когда мимо пронесся БТР.

«И что, можно заказать?».

«Да запросто».

Однако номера телефона на борту экстравагантной «тачки» не оказалось. Зато были красный флаг и непонятный номер, из чего следовало, что техника в должном порядке не зарегистрирована.

Сотрудник ГИБДД, к которому мы обратились с просьбой прокомментировать эти «покатушки», пояснил, что специальная техника может находиться в частных руках, но ее движение по городу должно происходить лишь с разрешения соответствующих органов и в сопровождении патрульной машины, пишет "АН-Крым".

На призыв «Так чего вы стоите?! Надо ж их догнать!» гаишник ответил: «Щас! Только пушку в отделе запрошу» и пошел дальше ловить не военизированных нарушителей.