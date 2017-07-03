Население Екатеринбурга увеличилось на несколько тысяч человек за месяц

По данным автоматизированной системы «Муниципальный регистр населения» на 1 июля, в Екатеринбурге проживает 1 миллион 509 тысяч 257 человек, это на 3604 жителя больше, чем месяц назад.



Напомним также, что весной этого года население уральской столицы превысило полтора миллиона человек.



Отметим, что каждый пятый екатеринбуржец (20% от числа всех жителей), по данным статистики, проживает в Орджоникидзевском районе. Далее следуют Чкаловский и Верх-Исетский районы.