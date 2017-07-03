Утверждены рекомендации для госорганов по переходу на отечественное ПО

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязи) сообщило об утверждении методических рекомендаций по переходу федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного обеспечения (ПО).

Соответствующий приказ опубликован на сайте Минкомсвязи.

В документе также содержится план-график перехода с описанием целевых показателей и соответствующих им индикаторов эффективности. В пресс-службе Минкосвязи отметили, что после утверждения методических рекомендаций планы перехода на отечественное офисное ПО должны утвердить ведомства.

Федеральным органам исполнительной власти и государственным внебюджетным фондам при планировании мероприятий по информатизации на 2018 г. и на плановый период 2019-2020 гг. рекомендуется учитывать положения утвержденных методических рекомендаций. Документ был разработан по результатам прошедшего в первой половине текущего года пилотного проекта, в рамках которого Минкомсвязь РФ, Минпромторг РФ, Минфин РФ, Федеральная служба судебных приставов России, Федеральная налоговая служба, Фонд социального страхования России и Пенсионный фонд РФ тестировали российское ПО.