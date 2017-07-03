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Приняты дополнения в ПДД о перевозке детей в автомобилях

Детей до семи лет в автомобиле можно перевозить только с помощью специальных детских удерживающих средств

3 июля 2017, 19:42 [ «Аргументы Недели» ]

Приняты дополнения в ПДД о перевозке детей в автомобилях
фото: pixabay.com

Детей до семи лет в автомобиле можно перевозить только с помощью специальных детских удерживающих средств. Оставлять в припаркованной автомашине детей младше семи лет без взрослого запрещено.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в Правила дорожного движения (ПДД), документ опубликован на сайте кабмина.

Теперь, согласно постановлению, родители обязаны перевозить детей до семи лет только в специальных удерживающих устройствах, которые соответствуют весу и росту ребенка.

Для детей от семи до 12 лет такое устройство обязательно на переднем сиденье легкового автомобиля или если в машине нет ремней безопасности. Соответственно, на заднем сиденье автомобиля ребенка достаточно пристегнуть штатным ремнем.

"Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств).
Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла", - говорится в документе.

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