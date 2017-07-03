Угроза национальной культуре и удары изнутри

Ученые уже не первый год бьют тревогу: наследие культуры хакасского народа находится под угрозой исчезновения. Проблема уже вышла, причем еще пять лет назад, на уровень федерального телевидения (https://www.youtube.com/watch?v=FRxIDP7oZzA).

Однако на самом деле проблема еще серьезнее. Налицо серьезнейший кризис самой идентичности хакасского народа, по большому счету — угроза самому его существованию как этносу.

Статистика — повод для беспокойства

Для начала — сухие цифры. Даже по переписи 2010 года статистика достаточно безрадостная. В Хакасии 7 лет назад проживало 63 643 хакаса, то есть меньше 12% населения республики.При этом, отметим, более одной трети из них назвало в качестве родного языка русский. Добавим, что общая численность хакасов — не более 75 тыс. чел.: иными словами, в Республике Хакасия проживает порядка 85% всего этноса.

Но вернемся к населению республики. 63.6 тысяч человек — много это или мало? Просто для сравнения: понятие «коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» определяется в российском законодательстве как народы численностью менее 50 тысяч человек. При нынешних демографических тенденциях хакасский народ, по всем признакам, близок к этой опасной черте. По большинству оценок, численность его его имеет однозначную тенденцию к снижению — как по абсолютной численности, так и по доле в населении республики. Еще совсем немного, и это доля упадет ниже 10%, показатель совершенно нехарактерный для республик в составе РФ. Не будем делать из этого совсем уж далеко идущих выводов (реформа, связанная с укрупнением субъектов Федерации, по всем признакам, завершена), но и тем не менее. Речь идет (по крайне мере, сейчас) не о сохранении действующего административно-территориального деления страны, а о сохранности самого хакасского этноса.

Глава Республики Хакасии Виктор Зимин в своём докладе Владимиру Путину совсем недавно подчеркивал, что Хакасия является самым молодым регионом России — больше половины работающего населения составляет молодые люди. А каково будущее хакасской молодёжи? Останется ли в нём место для сохранения народной культуры, памяти о предках?

О гарантиях конституционных прав хакасского народа

Если посмотреть, какое место сейчас занимает хакасский язык в общественно-политической жизни страны, картина выглядит еще более мрачно. В списке СМИ республики только ОДНО из них выходит на хакасском языке. При этом республиканская газета «Хабар», о которой идет речь, выпускается два раза в неделю тиражом 2-3 тысячи экземпляров. Мягко говоря, немного.

В интернете ситуация не лучше. Да, пользователи-хакасы проявляют определенную активность на сетевых форумах — но это, разумеется, капля в море. Не говоря уже о том, что едва ли не основная часть дискуссий на этих форумах ведется на русском языке: казалось бы, не логично — но факт. Вы можете возразить, что значительная часть хакасского населения живет в сельских районах, где с доступом в интернет все не так просто. Но ведь это не объяснение проблемы, а просто еще одна ее грань!

Впрочем, о чем тут вообще можно говорить, если первый сайт на хакасском языке появился в 2013 году (http://sibdepo.ru/news/v-internete-poyavilsya-pervyy-sayt-na-khakasskom-yazyke.html) а первый новостной сайт — в 2015-м (http://ctv7.ru/news/v-internete-poyavilsya-pervyy-novostnoy-sayt-na-hakasskom-yazyke, та самая газета «Хабар»)? И, наконец, с учетом того, что первый сайт республиканского ведомства на хакасском появился у нас только в октябре 2016 года (https://xakac.info/news/55207)?! Конечно, большое спасибо нашему уважаемому Минспорта, но как такая ситуация вообще согласуется, к примеру, с Конституцией Республики Хакасия?! В Статье 22 Основного документа напрямую указано: «Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества». Но как прикажете реализовывать эти права при использовании тех же официальных ведомственных интернет-сайтов? При наличии ОДНОЙ республиканской газеты на хакасском языке?

Понятно, что в принципе проблема с ведомственными сайтами решаема. Здесь даже не требуется какое-то огромное финансирование. Нужна лишь политическая воля. Так что исправить ситуацию возможно.

Некомпетентность и ее последствия

Другой вопрос, что зачастую мы сталкиваемся не только с тем, что что-то крайне медленно развивается (это еще полбеды). Куда страшнее, когда имеет смысл говорить скорее о развале того, что уже имеется.

Примеров тут можно назвать немало, но едва ли не самый одиозный, отзвуки которого звучат и по сию пору — скандальная история с «реорганизацией» Института саяно-алтайской тюркологии и восточных языков (ИСАТ), входившего в состав Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова.

Институт, единственная в мире научная структура, призванная заниматься исследованием и развитием хакаской филологии, был фактически упразднен как организационная единица и заменена кафедрой филологии в 2012 году. Еще раз: не имеющий аналогов институт низводится до кафедры, штатная численность сотрудников сокращается втрое. Страшный удар по хакасской культуре, хакасскому языку прямо в головном ВУЗе республики. Как же такое могло произойти?

Тут нужно сделать небольшое отступление. Дело в том, что несколькими годами ранее, в 2009 году, ректором ХГУ стала входившая в список кадрового резерва правительства республики Ольга Владимировна Штыгашева. Известный врач, доктор медицинских наук, профессор.

По идее, отличное приобретение для университета, но для ректора нужны и управленческие таланты. Увы, «эффективный менеджмент» в стиле погрома науки в 1990ых годах – это явно не то, что нужно было Университету..

Именно с 90-х годов все мы хорошо помним: если речь зашла о реформах и оптимизации — добра не жди. Собственно, планов никто и не скрывал: платных студентов — больше, бюджетных — меньше, плату за обучение увеличиваем, условия перевода студентов с платного отделения на бюджетное ужесточаем. Ну и плюс различного рода реорганизации, связанные со снижением численности сотрудников. Обычный такой эффективный менеджмент: расходы сокращаем, доходы пытаемся увеличить. А.Б. Чубайс бы наверняка одобрил.

Вот только университет (тем более - республиканский) — не контора и не завод. Ко всему прочему, у него совсем другие критерии эффективности. Что, видимо, не учли идеологи "оптимизации" ХГУ— зато отметило федеральное министерство. В августе 2014 года Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова попал в список неэффективных ВУЗов Минобрнауки РФ. Учебное заведение выполнило менее четырех показателей мониторинга эффективности вузов. По требованию Рособнадзора ХГУ подготовил программу выхода из этой ситуации, а Штыгашева была вынуждена покинуть свое кресло.

Увы, масштаб проблем-то за прошедшие годы только увеличился, и последствия того удара, который был нанесен развитию хакасской культуры волюнтаристским решением по уничтожению ИСАТ, нужно как-то исправлять. Повторимся, здесь — и не только здесь самое важное — это политическая воля. В этом — и только в этом случае — можно рассчитывать, по крайней мере, на постепенную нормализацию ситуации. Что выглядит крайне актуально с учетом не внушающих особого оптимизма цифр, которые мы привели в начале статьи.

Безусловно, в этой ситуации можно и опустить руки, не делая ничего.

В конце концов, начало научного изучения хакасского языка было положено в XIX веке, в 1924ом был создан первый вариант хакасского алфавита на кириллице, вполне возможно, через сто лет после создания нового алфавита в 2024ом мы уже "отпразднуем" фактическое прекращение всякой активности вокруг языка. Повод есть – ведь кроме научного изучения, язык кто-то должен преподавать, изучать и развивать его, иначе он быстро окажется в числе мёртвых.

В результате "преобразований" были ликвидированы две из трёх кафедр ИСАТ – кафедра языкознания литературоведения и межкультурной коммуникации (бывшая кафедра русской филологии) и кафедра педагогики, психологии и методик национального и поликультурного образования (бывшая кафедра педагогики и психологии национальных школ). Возможно, межкультурная коммуникация для современных хакасов и не особенно важна и с ней всё хорошо. Но, получаются, хакасам не нужны и учителя, способные преподавать родной язык?

За период самостоятельного существования ИСАТ каждая из трёх кафедр выпускала, в среднем, около 20 специалистов в год. Много это или мало? Вопрос, конечно, интересный, но имеющаяся статистика говорила о том, что около половины выпускников устраивались по специальности. Кажется, в дальнейшем республика не получит такого количества специалистов и придётся обходится втрое меньшим их количеством. В масштабах узких административных игрищ, возможно это и гигантское достижение. В масштабах России – трёхгрошовая экономия, которую вряд ли кто-то сможет поставить в заслугу бывшему руководству ВУЗа.

В масштабах Хакассии – по сути дела катастрофа.

Сумеем ли мы исправить последствия этой разрушительной деятельности?